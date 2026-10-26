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Donald Trump asegura que “pronto” habrá un acuerdo comercial con Canadá

Por AFP

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Estados Unidos y Canadá alcanzarán “muy pronto” un acuerdo comercial, declaró el presidente Donald Trump, poco más de una semana antes de las elecciones de medio mandato.








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