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El mayor robo de criptomonedas de la historia: así vulneraron $6.300 millones de Binance

Las pistas y Donald Trump apuntan a ‘hackers’ que estarían ligados a de Corea del Norte

Por AFP y Europa Press

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La seguridad de las criptomonedas enfrenta una de sus pruebas más difíciles. Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, confirmó un ciberataque que comprometió aproximadamente $6.300 millones, una cifra cuatro veces superior al mayor robo registrado anteriormente en este mercado.








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