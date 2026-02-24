Internacionales

Entran en vigor nuevos aranceles en EEUU tras sentencia de Corte Suprema

Por AFP

Estados Unidos empezó a aplicar este martes un nuevo arancel a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras el revés de la Corte Suprema.








