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Estados Unidos descarta haber intervenido en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington no participó de forma directa en el traslado del excandidato brasileño

Por AFP

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este sábado que Washington no intervino de forma directa en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil, luego de su derrota electoral del pasado domingo.








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