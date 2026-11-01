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FBI acusa a Corea del Norte por histórico robo de $6.300 millones en criptomonedas a Binance

La compañía informó que había conseguido congelar aproximadamente $3.000 millones de los activos afectados

Por AFP

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acusó a Corea del Norte de ejecutar el robo de más de $6.300 millones en activos digitales de Binance.








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