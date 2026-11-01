FBI acusa a Corea del Norte por histórico robo de $6.300 millones en criptomonedas a Binance

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acusó a Corea del Norte de ejecutar el robo de más de $6.300 millones en activos digitales de Binance.

Tras suspender temporalmente las operaciones a raíz del incidente, la compañía volvió a habilitar los retiros de fondos este domingo.

La plataforma de intercambio de criptomonedas, la más grande del mundo por volumen diario de operaciones, aseguró haber sido víctima de un ciberataque complejo, lo que representa la mayor sustracción de criptoactivos jamás denunciada en la industria.

Autoridades ponen el ojo en Binance. (Shutterstock/Shutterstock)

El FBI confirmó las sospechas de investigadores privados y analistas de ciberseguridad, al señalar que el ataque fue perpetrado por TraderTraitor, un grupo de piratas informáticos fuertemente vinculado a Corea del Norte.

A esta misma agrupación delictiva se le atribuye un robo anterior de $1.500 millones a la plataforma Bybit, ocurrido en febrero del 2025.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, una organización que cobró notoriedad internacional en el 2014 tras vulnerar los sistemas de Sony Pictures.

Ciberataque y respuesta de la plataforma

Ante la magnitud del incidente, Binance anunció que dispondrá de $6.340 millones de sus propios fondos para hacer frente a las pérdidas derivadas del ciberataque. El objetivo de la empresa es reponer casi la totalidad de lo sustraído mediante la compra de nuevos tokens.

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá por completo el impacto financiero de los fondos robados en este incidente”, comunicó la empresa, la cual explicó que se encuentra trabajando para resolver las múltiples brechas de seguridad generadas por el ataque.

Por su parte, el FBI detalló que los miembros de TraderTraitor están convirtiendo los activos sustraídos a la criptomoneda Ethereum.

Las autoridades esperan que estos fondos se intenten blanquear aún más mediante servicios de finanzas descentralizadas e intercambio instantáneo.

Ante esta situación, el organismo policial estadounidense instó a las entidades del sector privado a bloquear de forma inmediata cualquier transacción vinculada con las direcciones electrónicas utilizadas por los ciberdelincuentes para lavar el dinero.

Reacciones y golpe al mercado

La noticia de la vulneración a los sistemas de Binance provocó una fuerte sacudida en los precios de las principales criptomonedas desde el pasado viernes.

El mercado reaccionó con desconfianza ante el riesgo latente que representan los ataques informáticos.

El bitcoin registró una caída de casi un 5% tras darse a conocer la noticia del ataque.

Por su parte, la moneda digital Ethereum retrocedió cerca de un 6%, mientras que el BNB, la criptomoneda nativa de la propia plataforma Binance, se desplomó casi un 10%.

La magnitud del ataque pone de relieve la capacidad técnica de grupos criminales para encontrar vías ilícitas de financiamiento, en medio de las crecientes preocupaciones globales sobre cómo los sistemas de seguridad informática podrían verse comprometidos ante las nuevas amenazas digitales.