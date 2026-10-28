Internacionales

FED mantiene sus tasas de interés sin cambios en Estados Unidos

Banco Central no ha alcanzado su objetivo de inflación a largo plazo desde hace más de cinco años

Por AFP

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La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) optó, este miércoles 28 de octubre, por mantener sin cambios sus tipos de interés de referencia, a pocos días de unas elecciones legislativas en Estados Unidos muy centradas en la inflación.








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