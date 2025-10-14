Internacionales

FMI eleva el crecimiento global para 2025 gracias a un “modesto” impacto comercial en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por AFP

El Fondo Monetario Internacional elevó el martes sus perspectivas de crecimiento global este año y reconoció un impacto económico más leve de lo esperado de la política arancelaria del presidente Donald Trump.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FMI
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.