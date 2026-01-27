Internacionales

Gobierno interino de Delcy Rodríguez promete apertura a privados y reforma a Ley de Hidrocarburos en Venezuela

Por AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que se prevé un aumento del 55% en la inversión petrolera para 2026 con una mayor participación de empresas privadas, en medio de cambios que buscan atraer capital extranjero.








