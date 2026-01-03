Internacionales

Las 28 semanas de escalada de Estados Unidos que culminaron con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Por Europa Press

Estados Unidos ha bombardeado este sábado, 3 de enero, territorio venezolano y ha capturado al presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar que supone la culminación de una estrategia de escalada que comenzó hace 28 semanas con las primeras amenazas con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, aunque sin esconder nunca que el objetivo final era un cambio de régimen.








