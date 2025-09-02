Internacionales

Precio del oro supera récord histórico

El precio del oro alcanza un nuevo récord de $3.501,59. Descubra las causas detrás de la escalada, la incertidumbre en EE.UU. y el impacto para los inversionistas en Costa Rica.

Por AFP y Redacción EF

El precio del oro ha superado una nueva marca histórica, alcanzando los 3.501,59 dólares por onza. Este incremento se interpreta como una clara señal de que los inversionistas están buscando “activos refugio” ante las crecientes tensiones económicas y geopolíticas a nivel mundial. El metal precioso cotizó por encima de su récord anterior de 3.500,10 dólares, consolidando su atractivo en un mercado volátil.








