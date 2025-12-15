¿Qué debería hacer la izquierda en Latinoamérica ante avance de ultraderecha? Esto dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El avance de la ultraderecha en América Latina, con el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, debe hacer reflexionar a los movimientos de izquierda, dijo este lunes la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

La gobernante izquierdista, quien horas antes felicitó en la red social X al candidato chileno, fue interrogada en su rueda de prensa matutina sobre el avance en la región de la extrema derecha.

“Es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias (...) hay que analizar en todo caso qué paso en Chile”, respondió Shenibaum.

La presidenta reconoció que los chilenos eligieron democráticamente “quien quieren que los gobierne” pero admitió también que desde la izquierda desean ver “más gobiernos cercanos al pueblo”.

La noche del domingo, la presidenta felicitó a Chile y a Kast por la jornada electoral. “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, escribió.

Sheinbaum encabeza desde finales de 2024 el segundo gobierno de izquierda en México tras el de su aliado Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).