Internacionales

¿Sobrevivirá el dominio del dólar al dinero digital?

EscucharEscuchar
Por Silvia Sgherri

Dos veces en el último siglo, la carga sobre la maquinaria del dinero se volvió insostenible y obligó a modificar los cimientos de las finanzas internacionales. Hoy asistimos a otro cambio como resultado del ascenso de las stablecoins, los depósitos tokenizados y las monedas digitales de los bancos centrales (MDBC). Pero esta vez, no tiene lugar por medio de tratados o políticas cambiarias. La cuestión ya no es qué banco central emite el activo que sirve como «ancla» del sistema monetario mundial, sino quién es el dueño de la infraestructura por la que circula el valor.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
dólar

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.