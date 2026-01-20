Internacionales

Turismo: Ingresos del sector alcanzan los $1,9 billones pese a la inflación y tensiones globales

Por AFP

Desafiando las tensiones geopolíticas, el turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó este martes ONU Turismo.








