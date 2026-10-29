Lab de Ideas

¿Cuál es la huella de carbono de los proyectos financiados? El BN trabaja un programa para medirla y generar soluciones más sostenibles

A partir de la medición de más de 210 mil operaciones crediticias, el proyecto Huella Financiada del BN avanza en identificar su impacto ambiental para desarrollar, a futuro, soluciones más sostenibles

Por Andrea Mora Zamora

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Lab de Ideas con apoyo del BN — Toda actividad económica genera emisiones de carbono: desde la compra de una casa o un vehículo, hasta la ampliación de un edificio empresarial para expandir las operaciones y contratar más personal. Muchas de estas actividades, además, requieren de financiamiento para llevarse a cabo.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.