El GBS de Kimberly-Clark cumple 20 años en Costa Rica: “Es el centro de servicios más grande de nuestra red global y le debemos su crecimiento al talento local”

Lab de Ideas con apoyo de Kimberly-Clark. — El Centro de Servicios Compartidos (GBS, por sus siglas en inglés) de Kimberly-Clark para Latinoamérica, celebra en 2026 sus 20 años de operación en Costa Rica.

Este centro es el más grande de la red global de la empresa y, según explicó su directora, Valeria De Nardis, ello responde a “las ventajas competitivas que tiene el país y a la calidad del talento nacional”:

“Gracias a ese talento y a su compromiso demostrado durante todo este tiempo, hemos podido ampliar nuestras capacidades, incorporar nuevas formas de trabajar, traer procesos más complejos y salir de las fronteras de Latinoamérica para llegar al mundo. Eso, sumado a la cercanía con Estados Unidos y su talento especializado, incluyendo el dominio del idioma inglés, son factores que consolidan la ventaja competitiva que tiene Costa Rica”.

Conversamos con Valeria De Nardis, directora del Centro de Servicios Compartidos para Latinoamérica de Kimberly-Clark, con sede en Costa Rica, sobre el crecimiento y futuro de esta operación estratégica.

20 años

Andrea Muñoz, líder del equipo de Cuentas por Pagar de este GBS, es un ejemplo del desarrollo de ese talento.

La herediana, quien también conversó con Lab de Ideas, comenzó su carrera en la empresa hace 20 años, al inicio de esta operación. Muñoz llegó como practicante, poco después de graduarse de su formación técnica:

“Tener aquí a empresas como Kimberly-Clark ayuda a que la provincia y los cantones aledaños crezcan y tengan más y mejores oportunidades. Las posibilidades que se han desarrollado en estas dos décadas han sido grandísimas”, afirmó.

La evolución del centro de servicios “ha sido igual de significativa”, agregó De Nardis. “Empezamos como un ejecutor de procesos financieros en áreas como contabilidad y cuentas por pagar para la región de Centroamérica y el Caribe, y hemos ampliado progresivamente nuestro alcance a procesos más complejos y a toda la región, e incluso fuera de Latinoamérica”.

El GBS hoy atiende a más de 70 países, mayoritariamente latinoamericanos, pero también apoya a procesos en Norteamérica y Europa:

“Esta amplitud refleja la evolución del centro, que hoy abarca funciones más especializadas y analíticas, con un alcance global e importancia estratégica”, explicó la directora.

Andrea Muñoz, líder del equipo de Cuentas por Pagar del GBS de Kimberly-Clark para Latinoamérica, es un ejemplo del talento que ha crecido de la mano de este centro.

Parte de la estrategia

De Nardis también destacó cómo el crecimiento del centro lo ha convertido en una pieza clave de la estrategia empresarial.

“Hoy trabajamos con mercados más globales y procesos mucho más críticos, analíticos y especializados que incorporan metodologías de mejora continua, inteligencia artificial y automatización para generar valor al negocio. También hemos extendido los servicios para contribuir a muchas de las transformaciones globales de la compañía”.

“Convertirnos en un GBS que contribuye a la transformación y a la generación de valor, es uno de nuestros hitos principales”, agregó la directora.

Este Centro de Servicios Compartidos emplea actualmente a 430 personas, de las cuales 370 están ubicadas en Costa Rica. Ese talento “es la base de nuestra evolución”:

“Al igual que Andrea, nuestro talento se ha adaptado, es muy dinámico y está orientado al aprendizaje y a la mejora continua. Son personas que se han especializado técnicamente, han aprendido sobre digitalización y han desarrollado sus habilidades lingüísticas”, ejemplificó.

La directora resaltó que el centro también ha trabajado para que sus colaboradores conozcan y comprendan la operación a la que brindan soporte. Esto responde a que “queremos que sepan que no solo realizan una transacción contable en un sistema, sino que forman parte de una organización enfocada en dar lo mejor al consumidor final, como lo indica nuestro propósito corporativo: ‘Un mejor cuidado para un mundo mejor’”.

A futuro

Costa Rica enfrenta una coyuntura compleja en materia de inversión extranjera directa. Sin embargo, “las ventajas que hacen que las empresas sigan optando por permanecer acá, se mantienen”, afirmó De Nardis, quien señaló a este GBS de Kimberly-Clark como un ejemplo de ello.

“En estas dos décadas hemos demostrado nuestra capacidad para desarrollar talento en Costa Rica, capaz de asumir servicios progresivamente más complejos. Este aniversario no solo reconoce la trayectoria y la permanencia del GBS en el país, sino que también refleja la capacidad de nuestro talento para adaptarse, innovar continuamente, seguir transformándose y generar más valor desde Costa Rica”.

“Convertirnos en un GBS que contribuye a la transformación y a la generación de valor, es uno de nuestros hitos principales”.

De cara al futuro, De Nardis señaló que el GBS buscará que su aporte a la estrategia global de la compañía sea de la mano de talento cada vez más analítico y especializado. Con ese objetivo, este año comenzaron a trabajar en una estrategia que les permita avanzar en áreas como la automatización inteligente, el análisis y la inteligencia de datos y procesos, el modelo operativo y de gobernanza, y el talento digital y la innovación.

“Nuestro futuro no consiste solo en ejecutar los procesos de la manera más eficiente posible, sino en generar conocimiento e información que ayuden al negocio a tomar mejores decisiones”.

Al finalizar la entrevista, la directora expresó el orgullo que representa llegar a estos 20 años y agregó que, “sobre todo, queremos reconocer al talento que ha sido el protagonista de esta evolución”:

“Costa Rica tiene una base de talento sólida y consolidada y el siguiente paso es evolucionar hacia modelos que con él, impulsen la innovación, contribuyan a las transformaciones de los negocios que atienden y generen una mayor contribución estratégica”.

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