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El GBS de Kimberly-Clark cumple 20 años en Costa Rica: “Es el centro de servicios más grande de nuestra red global y le debemos su crecimiento al talento local”

Conversamos con Valeria De Nardis, directora del Centro de Servicios Compartidos para Latinoamérica de Kimberly-Clark, con sede en Costa Rica, sobre el crecimiento y futuro de esta operación estratégica para la compañía

Por Andrea Mora Zamora

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Lab de Ideas con apoyo de Kimberly-Clark. — El Centro de Servicios Compartidos (GBS, por sus siglas en inglés) de Kimberly-Clark para Latinoamérica, celebra en 2026 sus 20 años de operación en Costa Rica.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.