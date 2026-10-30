Lab de Ideas

“Estamos en el mejor momento de la moda en el país”, dice el director del BMW Fashion Night; la cita será el 12 de noviembre

El BMW Fashion Night reunirá a cinco casas de diseño nacional en el Centro Nacional de Convenciones, con el fin de acercar sus colecciones al público costarricense

Por Andrea Mora Zamora

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

“Estamos en el mejor momento de la moda en el país, ahora es donde más público hay”, afirmó Alex Quirós, director del BMW Fashion Night.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BMW Fashion NightBMW
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.