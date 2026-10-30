“Estamos en el mejor momento de la moda en el país”, dice el director del BMW Fashion Night; la cita será el 12 de noviembre

“Estamos en el mejor momento de la moda en el país, ahora es donde más público hay”, afirmó Alex Quirós, director del BMW Fashion Night.

Este evento reunirá, el próximo 12 de noviembre y en el Centro Nacional de Convenciones, a cinco casas de diseño nacional para ofrecer una vitrina a sus colecciones y contribuir al crecimiento de sus negocios.

“La generación Z está dispuesta a cambiar marcas mainstream internacionales por diseño local y eso se ha manifestado en muchos eventos de moda emergente y en nuevos diseñadores”, dijo Quirós. “Lo que pasa es que seguimos sin darle la vitrina suficiente, a pesar de que tenemos diseñadores que han presentado en ciudades como Nueva York, que manejan tiendas, que ya son tope de línea y que pueden producir de manera más industrial. Es en eso en lo que va a trabajar este evento”.

El BMW Fashion Night reunirá a cinco casas de diseño nacional en el Centro Nacional de Convenciones, con el fin de acercar sus colecciones al público costarricense.

“Más que scrollear en Instagram”

En la pasarela del BMW Fashion Night estarán presentes las propuestas de Fabrizzio Berrocal, Andrea Kader, NNIA by Jessi G, Marco Garro y LAMB by Toribio y Donato.

La oferta abarca sastrería, reutilización de materiales y ediciones limitadas y urbanas. Cada diseñador tendrá su propio espacio, modelos y música, sin mezclar las colecciones.

“No es lo mismo scrollear en Instagram y ver las cosas que ver las piezas en vivo y en movimiento sobre una pasarela: es un sentimiento totalmente diferente, más especial, y es como mejor se expresan las colecciones”, explicó Jessi González, cabeza de NNIA. “Ese entretenimiento es lo que va a recibir el público en este evento”.

En la pasarela del BMW Fashion Night estarán presentes las propuestas de Fabrizzio Berrocal, Andrea Kader, NNIA by Jessi G, Marco Garro y LAMB by Toribio y Donato.

El evento cuenta con el patrocinio de BMW. Nohelia Alfaro, Marketing Manager de Red Motors, explicó que la participación responde a que la marca “comparte con los asistentes la pasión por el estilo, la innovación y las experiencias premium”.

Como parte de su presencia, BMW presentará aquí la quinta generación del BMW X5.

Para asistir, los interesados deben comprar una Lola Fashion Edición Especial o alguno de los kits que incluyen regalos de las marcas patrocinadoras. En este enlace se pueden consultar los precios de cada formato.

Tres días de evento

Además de la jornada principal del jueves 12 de noviembre, el evento incluirá un Fashion Market que abrirá gratuitamente al público el miércoles 11.

El espacio comenzará a la 1 de la tarde en el vestíbulo del Centro Nacional de Convenciones con el fin de acercar las propuestas de las marcas a nuevos públicos.

La producción también incorporará música desarrollada con inteligencia artificial como parte de la experiencia y por eso el miércoles 11 se presentará Fashion Music by AI. El jueves 12, finalmente, DJ Slechta participará a partir de las 6 de la tarde.

“Un evento como estos le permite al diseño y al talento local mostrar su trabajo para que la gente pueda ver que existe suficiente valor para consumir localmente”, concluyó Quirós. “Creo que ese es el primer gran paso: que el costarricense pueda consumir talento tico y diseño nacional”.