¿Quiere estudiar un posgrado en Estados Unidos? La embajada ofrece becas para costarricenses

La Embajada de Estados Unidos en el país anunció este viernes que ya está abierta la convocatoria para el programa Fulbright, el cual becará a costarricenses que deseen cursar sus estudios de posgrado en universidades de esa nación.

El Programa de Intercambios Académicos Fulbright es un proyecto fundado en 1946 por el entonces senador de Arkansas, J. William Fulbright, con el objetivo de dar una oportunidad a alumnos de otros países para que realicen estudios de maestrías o doctorados en ese país, por un periodo máximo de dos años.

La convocatoria tiene opciones abiertas para múltiples especialidades, aunque la embajada indicó que darán prioridad a las de áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas; computación; enseñanza de idioma inglés; gobierno y administración pública; educación y cultura; e historia y literatura de Estados Unidos.

Los requisitos para postularse son los siguientes:

Contar con la ciudadanía o la residencia permanente y legal en Costa Rica.

Tener un bachillerato universitario completo, una licenciatura o una maestría, según sea el caso.

Y dominar el idioma inglés, pues los postulantes deberán presentar los resultados de la prueba TOEIC o TOEFL como parte de su aplicación

La convocatoria está abierta desde este viernes 14 de febrero y hasta el próximo lunes 24 de marzo y los interesados en aplicar deben hacerlo por medio del formulario disponible en este enlace.

La embajada agregó en que para este proceso no es necesario realizar ningún pago previo a enviar la solicitud, que no se requiere tener visa estadounidense de turista para aplicar y que no es necesario mostrar una prueba de fondos para solicitar la beca.

Finalmente, y al momento de enviar la aplicación, tampoco se necesita presentar traducciones oficiales ni documentos autenticados.

Los seleccionados en esta convocatoria iniciarán lecciones entre julio y setiembre del 2026.

Por último, y el próximo martes 18 de febrero a las 12 mediodía, el programa realizará una sesión informativa vía Zoom para aclarar dudas y brindar más información. Los interesados en ser parte pueden registrarse en aquí.