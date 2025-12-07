BAC Credomatic ofrece casas con 15% de descuento

BAC Credomatic publicó dos nuevas opciones de vivienda en modalidad de venta directa, ubicadas en Santa Ana y Montes de Oca, ambas con un descuento del 15% sobre el precio base y con beneficios asociados al financiamiento.

Las propiedades forman parte del inventario de bienes adjudicados del banco y se entregan en el estado en que se encuentran.

Casa en Santa Ana, Condominio Bosque Escondido #21

La propiedad se ubica en Brasil de Santa Ana, dentro de un condominio con múltiples áreas sociales. La vivienda cuenta con:

Cochera, recibidor, sala, comedor y cocina con isla

Área de pilas

Dormitorio de servicio con baño

Baño de visitas

Sala de TV

Dos dormitorios secundarios con vestidor y baño

Dormitorio principal con vestidor y baño

Oficina

Entre las amenidades destacan canchas de tenis, playground, cancha de fútbol, área de BBQ, piscina para adultos y niños, zonas verdes y espacios para eventos.

Casa en Santa Ana, Condominio Bosque Escondido #21 (BAC/BAC)

Precio base: $425.298

Descuento aplicado: 15%Precio final: $361.502

Área total: 533 m²

Construcción: 313 m²Finca: 1-074497-000Cuota condominal: ¢155.000

El banco ofrece cero gastos de avalúo, cero comisión bancaria y condiciones preferenciales de financiamiento.

Casa en Montes de Oca, Condominio Mirasol 19

La segunda propiedad se localiza en San José, Montes de Oca, dentro del Condominio Mirasol. La vivienda es de dos niveles y dispone de:

Cochera, sala, comedor y cocina

Área de pilas

Dormitorio de servicio con baño

Medio baño

Bodega y terraza

Tres dormitorios secundarios

Dos baños en el segundo nivel

Dormitorio principal con baño y walk-in closet

Casa en Montes de Oca, Condominio Mirasol 19 (BAC/BAC)

El condominio incluye casa club con rancho BBQ, piscina, áreas infantiles y amplias zonas verdes.

Precio base: $353.836

Descuento aplicado: 15%Precio final: $300.760

Área total: 265 m²

Construcción: 300 m²Finca: 1-094343-F-000Cuota condominal: ¢105.000

BAC Credomatic ofrece también cero gastos de avalúo, cero comisión bancaria y condiciones preferenciales de financiamiento.

Condiciones generales

El banco señala que las fotografías disponibles son referenciales y corresponden al momento en que recibe cada bien. Toda oferta de compra está sujeta a valoración, cumplimiento de políticas internas, regulación aplicable y aprobación del grupo financiero. Las cuotas de financiamiento se calculan con una prima del 20%.