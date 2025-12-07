BAC Credomatic ofrece casas con 15% de descuento

BAC Credomatic publicó dos nuevas opciones de vivienda en modalidad de venta directa, ubicadas en Santa Ana y Montes de Oca, ambas con un descuento del 15% sobre el precio base y con beneficios asociados al financiamiento.
Las propiedades forman parte del inventario de bienes adjudicados del banco y se entregan en el estado en que se encuentran.
Casa en Santa Ana, Condominio Bosque Escondido #21
La propiedad se ubica en Brasil de Santa Ana, dentro de un condominio con múltiples áreas sociales. La vivienda cuenta con:
- Cochera, recibidor, sala, comedor y cocina con isla
- Área de pilas
- Dormitorio de servicio con baño
- Baño de visitas
- Sala de TV
- Dos dormitorios secundarios con vestidor y baño
- Dormitorio principal con vestidor y baño
- Oficina
Entre las amenidades destacan canchas de tenis, playground, cancha de fútbol, área de BBQ, piscina para adultos y niños, zonas verdes y espacios para eventos.
Precio base: $425.298
Descuento aplicado: 15%Precio final: $361.502
Área total: 533 m²
Construcción: 313 m²Finca: 1-074497-000Cuota condominal: ¢155.000
El banco ofrece cero gastos de avalúo, cero comisión bancaria y condiciones preferenciales de financiamiento.
Casa en Montes de Oca, Condominio Mirasol 19
La segunda propiedad se localiza en San José, Montes de Oca, dentro del Condominio Mirasol. La vivienda es de dos niveles y dispone de:
- Cochera, sala, comedor y cocina
- Área de pilas
- Dormitorio de servicio con baño
- Medio baño
- Bodega y terraza
- Tres dormitorios secundarios
- Dos baños en el segundo nivel
- Dormitorio principal con baño y walk-in closet
El condominio incluye casa club con rancho BBQ, piscina, áreas infantiles y amplias zonas verdes.
Precio base: $353.836
Descuento aplicado: 15%Precio final: $300.760
Área total: 265 m²
Construcción: 300 m²Finca: 1-094343-F-000Cuota condominal: ¢105.000
BAC Credomatic ofrece también cero gastos de avalúo, cero comisión bancaria y condiciones preferenciales de financiamiento.
Condiciones generales
El banco señala que las fotografías disponibles son referenciales y corresponden al momento en que recibe cada bien. Toda oferta de compra está sujeta a valoración, cumplimiento de políticas internas, regulación aplicable y aprobación del grupo financiero. Las cuotas de financiamiento se calculan con una prima del 20%.