Negocios

BAC Credomatic ofrece casas con 15% de descuento

BAC Credomatic puso en venta dos viviendas en Santa Ana y Montes de Oca con un descuento del 15% y beneficios de financiamiento. Conozca precios y características.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

BAC Credomatic publicó dos nuevas opciones de vivienda en modalidad de venta directa, ubicadas en Santa Ana y Montes de Oca, ambas con un descuento del 15% sobre el precio base y con beneficios asociados al financiamiento.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BAC rematesCosta Rica
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.