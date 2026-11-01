Caja de Ande tiene vehículos a la venta desde ¢2,1 millones: conozca las opciones y sus condiciones

Caja de ANDE mantiene a la venta cuatro vehículos, con opciones que incluyen un sedán y tres SUV de las marcas Hyundai, KIA, Toyota y Great Wall.
Los precios publicados van desde ¢2,1 millones hasta ¢8,2 millones y son negociables. Las características varían en antigüedad, kilometraje y condiciones, por lo que las personas interesadas deben revisar cada unidad antes de presentar una oferta.
Hyundai Accent 2016 por ¢2,1 millones
La opción de menor precio es un Hyundai Accent GL 2016, cuyo valor publicado es de ¢2,1 millones. Se trata de un sedán blanco de cuatro puertas, con capacidad para cinco personas y un kilometraje reportado de 29.053 kilómetros.
El vehículo tiene transmisión automática, utiliza gasolina y cuenta con un motor de 1.400 cc. Su equipamiento incluye dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos y cierre central.
En este caso, la institución advierte sobre condiciones que deberá considerar la persona compradora: el automóvil presenta un desperfecto en la caja de cambios y se entregará con el marchamo 2026 al día, pero sin Dekra.
Además, su estado estético se describe como regular y se desconoce la condición mecánica del motor y la suspensión.
La unidad está identificada con la placa BRV101. Caja de Ande señala que no puede financiar su compra debido a que la antigüedad del vehículo no se ajusta a su normativa actual.
Great Wall M4 2017 por ¢4,1 millones
Por ¢4,2 millones, la entidad ofrece un Great Wall M4 2017, de color blanco y con un kilometraje registrado de 172.856 kilómetros.
Es un SUV de cinco puertas, con tracción 4x2 y capacidad para cinco personas. Tiene transmisión automática, motor de gasolina de 1.500 cc y está identificado con la placa BNB398.
La ficha incluye dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos y cierre central.
Caja de Ande indica que no brinda financiamiento para adquirir esta unidad porque el modelo no se ajusta a la normativa actual.
Toyota RAV4 2014 por ¢7,1 millones
Otra de las opciones disponibles es un Toyota RAV4 2014, con un precio publicado de ¢7,1 millones.
El vehículo es de color gris y registra 282.565 kilómetros. Su carrocería corresponde a un SUV de cinco puertas, con tracción 4x2 y espacio para cinco personas.
A diferencia de las otras unidades de esta lista, cuenta con transmisión manual de seis velocidades. Utiliza gasolina y tiene un motor de 2.500 cc.
Su equipamiento incluye dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos y cierre central. La placa es LFB175.
La institución tampoco ofrece financiamiento para esta compra, debido a que el modelo no se ajusta a su normativa aplicable para ese fin.
KIA Seltos 2020 por ¢8,6 millones
El vehículo de mayor precio de este grupo es un KIA Seltos 2020, anunciado en ¢8,6 millones.
La unidad es de color anaranjado, tiene un kilometraje reportado de 122.613 kilómetros y está identificada con la placa BTT124.
Se trata de un SUV de cinco puertas, con tracción 4x2 y capacidad para cinco personas. Cuenta con transmisión automática, utiliza gasolina y dispone de un motor de 1.600 cc.
También incorpora dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos y cierre central.
Para este vehículo, Caja de Ande señala que no puede brindar financiamiento porque el modelo no se ajusta a la normativa actual.
Los cuatro vehículos se encuentran en las oficinas centrales de Caja de Ande, en San José, sobre avenida segunda, entre calles 11 y 13.
La institución establece que las personas interesadas deben revisar las unidades antes de realizar una oferta, ya que se venden en sus condiciones físicas y jurídicas actuales. Caja de Ande no realizará modificaciones ni mejoras.
Para consultas y para coordinar una cita de revisión, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 8709-9568.