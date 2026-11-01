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Caja de Ande tiene vehículos a la venta desde ¢2,1 millones: conozca las opciones y sus condiciones

Los precios publicados van desde ¢2,1 millones hasta ¢8,6 millones y son negociables

Por Marcia Solano Miller

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Caja de ANDE mantiene a la venta cuatro vehículos, con opciones que incluyen un sedán y tres SUV de las marcas Hyundai, KIA, Toyota y Great Wall.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.