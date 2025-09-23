Negocios

CEO de Heineken envía este saludo tras la compra de Fifco... y no podía empezar de otra manera

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

En un mensaje que resalta el valor histórico y estratégico de Florida Ice and Farm Company (Fifco), la cúpula de Heineken oficializó la adquisición de la empresa costarricense, en una transacción valorada en $3.250 millones, la más grande de la cervecera holandesa en la última década.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
HeinekenFifco
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.