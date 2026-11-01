CNFL: revise los cortes de luz programados para esta semana en San José y Heredia

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán a varios sectores de las provincias de Heredia y San José.

Los cortes de electricidad, en su mayoría parciales, obedecen a trabajos que se realizarán desde el lunes 2 al domingo 8 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre

San José, Curridabat, Sánchez. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Calle diagonal 38 total.

Martes 3 de noviembre

San José, Central, Pavas. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

De la esquina sureste del Palí, 500 metros sur.

Miércoles 4 de noviembre

San José, Central, Pavas. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

De la Delegación de Pavas, 200 metros este, 200 oeste, 50 norte y 100 sur.

Alajuela, La Guácima. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Desde el Automercado de la Guácima, tres kilómetros al oeste hasta la terminal de buses de Las Vueltas.

San José, Central, La Uruca. De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Costado este de la Bosh, 200 metros norte.

Jueves 5 de noviembre

San José, Central, Pavas. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Del costado oeste de la Veterinaria Pavas, 150 metros norte.

San José, Desamparados, Calle Fallas. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

De rótulos Armas al sur, sobre calle Los Ángulos y calle El Brujo.

San José, Desamparados, San Juan de Dios. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Desde Urbanización Itaipú hasta puente detrás de la Cárcel de Mujeres.

Viernes 6 de noviembre

San José, Moravia, San Jerónimo, Calle Platanares. De 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

De la pulpería el Tucán, dos kilómetros este hasta Batsú.

Sábado 7 de noviembre

Heredia, Barva, San José de la Montaña. De 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Desde el cruce de la Ruta 114, 3,5 hacia el norte hasta la comunidad de Paso Llano, en las cercanías del Restaurante la Montaña.