Negocios

CNFL: revise los cortes de luz programados para esta semana en San José y Heredia

Del 2 al 8 de noviembre, la CNFL tiene programados trabajos en varios sectores que afectarán a sus clientes

Por Marcia Solano Miller

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán a varios sectores de las provincias de Heredia y San José.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.