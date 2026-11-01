CNFL: revise los cortes de luz programados para esta semana en San José y Heredia

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán a varios sectores de las provincias de Heredia y San José.
Los cortes de electricidad, en su mayoría parciales, obedecen a trabajos que se realizarán desde el lunes 2 al domingo 8 de noviembre.
Lunes 2 de noviembre
- San José, Curridabat, Sánchez. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Calle diagonal 38 total.
Martes 3 de noviembre
- San José, Central, Pavas. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
De la esquina sureste del Palí, 500 metros sur.
Miércoles 4 de noviembre
- San José, Central, Pavas. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
De la Delegación de Pavas, 200 metros este, 200 oeste, 50 norte y 100 sur.
- Alajuela, La Guácima. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Desde el Automercado de la Guácima, tres kilómetros al oeste hasta la terminal de buses de Las Vueltas.
- San José, Central, La Uruca. De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Costado este de la Bosh, 200 metros norte.
Jueves 5 de noviembre
- San José, Central, Pavas. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Del costado oeste de la Veterinaria Pavas, 150 metros norte.
- San José, Desamparados, Calle Fallas. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
De rótulos Armas al sur, sobre calle Los Ángulos y calle El Brujo.
- San José, Desamparados, San Juan de Dios. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Desde Urbanización Itaipú hasta puente detrás de la Cárcel de Mujeres.
Viernes 6 de noviembre
- San José, Moravia, San Jerónimo, Calle Platanares. De 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
De la pulpería el Tucán, dos kilómetros este hasta Batsú.
Sábado 7 de noviembre
- Heredia, Barva, San José de la Montaña. De 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
Desde el cruce de la Ruta 114, 3,5 hacia el norte hasta la comunidad de Paso Llano, en las cercanías del Restaurante la Montaña.