Con respecto a las bebidas, escoja las que no tengan azúcar. Si va tomar bebidas alcohólicas, intercálelas con bebidas sin alcohol. Tome con lentitud, no se exceda, no es recomendable tomar más de dos o tres tragos en la noche. Las compañías usualmente ofrecen cerveza, en este caso, la mejor es la versiónlight . Si tiene la posibilidad de otras bebidas, opte porwhisky .