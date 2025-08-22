Negocios

¿Comer al aire libre en San José? Pronto será posible y estas son las condiciones para los propietarios de comercios

El Concejo Municipal de San José aprobó por unanimidad el Reglamento final del comercio al aire libre. Le explicamos cómo funcionará esta propuesta

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Quienes visiten San José, ya sean nacionales o extranjeros, pronto tendrán la posibilidad de comer al aire libre, ya que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad un reglamento que permitirá esta opción a los propietarios de restaurantes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.