Cortes de luz en Cartago en junio: horarios y barrios que se quedarán sin servicio

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) definió parte del calendario oficial de suspensiones programadas en el suministro de energía para las primeras semanas de junio de 2026. Los cortes responden a planes técnicos para robustecer la red eléctrica del cantón.

Las obras programadas por el departamento de ingeniería contemplan frentes de trabajo, entre los que destacan la extensión física de líneas trifásicas de distribución, la colocación de nueva postería de soporte y el montaje de equipos de protección de las líneas de media tensión.

De acuerdo con los reportes oficiales, el impacto de las suspensiones variará según la localidad, dividiéndose entre paros totales del servicio en sectores específicos y afectaciones temporales por maniobras de aislamiento en las zonas aledañas.

Cortes de luz en Cartago (Rafael Pacheco Granados)

La planificación de Jasec arrancará el jueves 4 de junio y se extenderá hacia mediados de mes, teniendo su jornada de mayor movimiento el miércoles 17 de junio, día en que confluirán tres expedientes diferentes de manera simultánea en zonas comerciales e industriales.

Para el jueves 4 de junio, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y bajo el oficio OPER-DIST-PDR-0336-2026, se ejecutará una extensión de la línea trifásica de distribución por parte de la cuadrilla constructora Esquibel en un ramal del cantón central de Cartago.

Afectará el ramal desde la alimentación del Torno Tames y el sector de Apetitos Dos hasta la carnicería Jiménez. Los usuarios afectados por el paro total del servicio son los vecinos de dicha ruta, Centro de carnes Jiménez y locales comerciales del lugar.

Específicamente se suspenderá en Brother’s barber shop, Pollolandia, Cevichería DA NI S, Edificio de la Policía Municipal, Farmacia Galeno, Pollo Picón, Distribuidora Valeth, Zorros Bar y los vecinos ubicados de la venta de gas 100 metros al este junto con el Torno Tames.

Para el jueves 11 de junio, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., se tramitará el oficio OPER-DIST-PDR-0335-2026 para la colocación de un poste y una derivación trifásica en la red que se sitúa frente a Cosecha Dorada.

El único cliente afectado por el paro del suministro del jueves 11 es la empresa de alimentos sanos Cosecha Dorada, sin que se registren usuarios residenciales o comerciales afectados por maniobras secundarias de aislamiento en las carpetas técnicas de Jasec.

El miércoles 17 de junio concentrará las labores de ingeniería debido a la simultaneidad de tres solicitudes operativas distribuidas en dos sectores.

En el circuito Ochomogo (oficio OPER-DIST-PDR-0320-2026), el corte principal se aplicará en un horario de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Los trabajos en Ochomogo buscan la instalación de postería y construcción de red trifásica desde el reconectador del kilómetro 22 hasta la sección subterránea frente al parque La Lima, interrupción que afectará de forma directa a usuarios residenciales y comercios del tramo.

Los afectados por el paro total en La Lima corresponden a Pequeño Mundo (costado sur), parque La Lima (costado este), predio de transportes Grand sobre la calle hasta la Interamericana, Predio Camacho, Taller LTC, entradas de parque Garnier, Clorox Company y Abonos Superiores.

Las maniobras de aislamiento en este circuito Ochomogo generarán cortes breves de 30 minutos en la mañana y en la tarde a Finca Los Collado, Tanque de agua de parque Garnier, Técnicas Agrícolas de Centroamérica, Agroquímica Industrial RIMAC, CRIC, Saturnia Bodega y Petrogas.

Bajo la misma condición de maniobras estarán Trigas, Dos Pinos La Lima, Walmart La Lima, Autos Abre, Antiguo Macori, Gas Tomza, Etiquetas y Empaques MyL, Rodatec, JAM Reciclaje, Laboratorios Saval, SEMI, Cemix, Ofi-bodegas La Lima, Tecnofar, Pirka, Publimedia, Alfisa y Grupo Orosi.

El segundo bloque del miércoles 17 operará en Guadalupe, circuito Grupo Zeta-Cartago mediante los oficios OPER-DIST-PDR-0346-2026 y OPER-DIST-PDR-0347-2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. para colocar un equipo de protección de la red en el costado norte de las instalaciones de Infesa.

Los clientes afectados por este paro en Guadalupe son Detailing Center, Aovics, Decasa, Baterías Irazú, Autos Akar, Carnes Hikisa, Cars Masters, Lavacar del Este, Donde Guido, Vidrios Andrés, Guapos Grooming, Veterinaria Luka, Zusaro, Rectificadora Jari Campos y Propiautos.

También se incluye a Infesa, Herramientas Mechanical, Dra. Hannia Meneses, Miguelitos Licorería, Barrio Nazareth, Taller JM, Mecánicos Marín, Repuestos Germany, Salón Yamileth, SM Radiadores, Metalarte, Barrio La Cruz, diques de La Cruz y La Mora junto al puente Los Gemelos.

Como medida de previsión ante estos cortes programados, se recomienda a los usuarios residenciales y comerciales mantener desconectados los aparatos eléctricos y equipos electrónicos de sensibilidad antes del inicio de las maniobras establecidas en sus respectivas zonas.