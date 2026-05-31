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Cortes de luz en Cartago en junio: horarios y barrios que se quedarán sin servicio

Jasec programó cortes de luz en Cartago durante junio por trabajos en redes trifásicas. Revise aquí fechas, horarios y sectores afectados.

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Por Mathew Chaves

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) definió parte del calendario oficial de suspensiones programadas en el suministro de energía para las primeras semanas de junio de 2026. Los cortes responden a planes técnicos para robustecer la red eléctrica del cantón.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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