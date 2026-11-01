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Costarricenses aumentaron su presupuesto para turismo internacional, según datos de Expoviajes

Un estudio de Expoviajes 2026 revela que nueve de cada diez visitantes planean viajar al extranjero, con presupuestos que superan los $3.000 por viaje

Por Marcia Solano Miller

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Nueve de cada diez visitantes de Expoviajes 2026 planean viajar fuera de Costa Rica durante los próximos 12 meses. Entre quienes tienen previsto salir del país, la mitad ya compró o reservó sus paquetes vacacionales durante la feria, según un estudio de mercado realizado en la actividad.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.