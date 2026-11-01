Costarricenses aumentaron su presupuesto para turismo internacional, según datos de Expoviajes

Nueve de cada diez visitantes de Expoviajes 2026 planean viajar fuera de Costa Rica durante los próximos 12 meses. Entre quienes tienen previsto salir del país, la mitad ya compró o reservó sus paquetes vacacionales durante la feria, según un estudio de mercado realizado en la actividad.
El presupuesto también refleja ese interés por las vacaciones internacionales: tres de cada diez visitantes están dispuestos a gastar más de $3.000 por viaje al extranjero. En el turismo local, la mayoría destinaría entre $200 y $500 a programas vacacionales.
La XII edición de Expoviajes se realizó en el Centro de Convenciones de Costa Rica y reunió a representantes de destinos internacionales, aerolíneas, cadenas hoteleras, cruceros, parques temáticos y empresas de alquiler de vehículos. La oferta también incluyó seguros, asistencia de viaje y servicios para trámites de visa.
Destinos lejanos y viajes cortos
El interés por conocer destinos más distantes convive con los viajes cortos y las oportunidades que encuentran los consumidores, según Leonel Bonilla, director de Expoviajes.
“Expoviajes 2026 ha demostrado que el costarricense se vuelve cada vez un viajero experimentado, que se aventura a destinos más lejanos a la vez que se mantiene el crecimiento de viajes cortos o de oportunidad”, expresó Bonilla.
Entre los destinos internacionales invitados a la feria estuvieron Guadalajara (México), Colombia, Guatemala y Perú. Las opciones se complementaron con la participación de agencias, mayoristas y operadores turísticos locales e internacionales.
Durante los dos días de la actividad, quienes prefieren organizar sus vacaciones por cuenta propia pudieron consultar alternativas de vuelos, hospedaje y tours. Por su parte, quienes buscan acompañamiento tuvieron acceso a asesoría y paquetes grupales o personalizados.
Los cruceros también formaron parte de la oferta mediante el Cruise Fest, que reunió a marcas como Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Princess Cruises, Disney Cruise Line, MSC Cruceros y AmaWaterways River Cruises.
Las propuestas abarcaron vacaciones familiares con entretenimiento a bordo, experiencias exclusivas y recorridos fluviales por Europa, con alternativas para distintos intereses y estilos de viaje.
Vacaciones dentro de Costa Rica
Además de los viajes al extranjero, el estudio identificó disposición de gasto en turismo nacional. La mayoría de los visitantes invertiría entre $200 y $500 en programas vacacionales dentro del país.
En esta edición, Upala fue el destino nacional invitado. El cantón presentó experiencias de gastronomía, una ruta del bienestar, museos y talleres de cacao y jícaras.
Por ejemplo, entre sus principales atractivos destacan Bijagua, punto de partida para visitar el Parque Nacional Volcán Tenorio y conocer la catarata del río Celeste, los Teñideros y la Laguna Azul.
Además, esta comunidad, ubicada entre los volcanes Tenorio y Miravalles, también posee reservas privadas, senderos para observar flora y fauna y excursiones a la laguna Dantas.
La feria contó con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Para la organización, el interés de los costarricenses por viajar fuera de sus fronteras convive con el deseo de recorrer destinos nacionales.