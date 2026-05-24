Negocios

El día después del cierre: donde realmente empieza la M&A

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Por Eric Scharf

El apretón de manos y el brindis después del cierre de una fusión y adquisición (M&A) suele ser un momento emocionante, en el que las partes sienten haber concluido un proceso largo, espinoso, cansado e intenso. Sin embargo, ese hito en realidad no es el final de la transacción, sino que, todo lo contrario, marca apenas el inicio de la etapa más delicada y complicada.








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