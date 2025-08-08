Empleo Costa Rica

Amazon, P&G y Securitas entre las empresas que buscarán talento en masiva feria de empleo en Heredia

Más de 30 empresas, incluyendo gigantes tecnológicos y de consumo masivo, se reunirán en Heredia para una masiva feria de empleo. Le contamos los detalles.

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La búsqueda de talento en áreas de alta demanda como tecnología, servicios e ingeniería continúa siendo una prioridad para las empresas que operan en Costa Rica y las ferias de empleo presenciales se consolidan como un punto de encuentro entre las compañías y los profesionales que buscan nuevas oportunidades.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleosHerediaferias de empleoAmazon
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.