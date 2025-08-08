Amazon, P&G y Securitas entre las empresas que buscarán talento en masiva feria de empleo en Heredia

La búsqueda de talento en áreas de alta demanda como tecnología, servicios e ingeniería continúa siendo una prioridad para las empresas que operan en Costa Rica y las ferias de empleo presenciales se consolidan como un punto de encuentro entre las compañías y los profesionales que buscan nuevas oportunidades.

Para la próxima semana se prepara uno de estos eventos en el Gran Área Metropolitana (GAM), con la participación de más de 30 empresas líderes en sus respectivos sectores.

La Municipalidad de Heredia, en conjunto con la plataforma Bretea y varias universidades, organiza la Feria de Empleo Trabajemos 2025, un evento que se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto en el Campo Ferial La Perla, en Mercedes Norte.

Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

Empresas y puestos disponibles

La feria contará con la presencia de empresas multinacionales y locales como Amazon, Securitas, Cognizant, Procter & Gamble (P&G), Viant, Grupo Bretea, Equifax, Alpla y Elevadores Schindler, entre otras.

Aunque la oferta abarca diversos perfiles, se destaca la búsqueda de talento en áreas de ingenierías, manufactura, representante de desarrollo de negocios, supervisor y representante de servicio al cliente bilingüe, entre otros.

¿Cómo postularse?

A diferencia de otros eventos, para asistir a esta feria es requisito realizar un prerregistro obligatorio.

Los interesados deben ingresar al sitio web para completar su inscripción.

La jornada de reclutamiento se extenderá de 9 de la mañana a 3 de la tarde y para facilitar el acceso al Campo Ferial La Perla, la organización dispondrá de un servicio de transporte gratuito.

Los autobuses saldrán cada hora desde el Parque Nicolás Ulloa (parque central de Heredia), a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 12:00 m.d. Los regresos desde el campo ferial se realizarán también cada hora, a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 12:30 m.d.