Empleo después de los 40: cinco tácticas efectivas para recolocarse en el mercado de 2026

En Costa Rica, aproximadamente 40.000 personas mayores de 45 años se encuentran desempleadas, según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) 2024.

A pesar de contar con experiencia, credenciales y redes profesionales desarrolladas a lo largo de décadas, estos profesionales enfrentan obstáculos sistemáticos en el mercado laboral.

Las percepciones sobre la obsolescencia de sus habilidades, limitaciones percibidas respecto a la tecnología, y una preferencia histórica por candidatos más jóvenes crean un contexto desafiante.​

Sin embargo, el panorama cambia significativamente para quienes comprenden las nuevas reglas del juego. El mercado laboral costarricense experimenta una transformación profunda hacia 2026, con demanda creciente en sectores específicos y una disponibilidad de recursos de apoyo sin precedentes.

La tasa de desempleo nacional se ubicó en 6,0% en el tercer trimestre de 2025, aunque la participación laboral registra variaciones importantes por grupos de edad.​

Para los profesionales mayores de 40 años, el desafío no es la falta de oportunidades, sino saber dónde están y cómo posicionarse estratégicamente. Este análisis presenta cinco estrategias que han generado resultados demostrables.

Sectores con futuro para profesionales experimentados

El mercado costarricense atraviesa una transformación profunda. Según proyecciones hacia 2030, tres sectores emergen con especial fuerza para profesionales con experiencia:

Economía del cuidado y salud: Con el envejecimiento poblacional acelerado, se proyectan hasta 173.000 empleos adicionales para 2030. Las ciencias de la vida presentan una expectativa de contratación del 62%, siendo el sector con mayor proyección de crecimiento. Esta área valora precisamente la madurez emocional y experiencia que aportan los profesionales mayores de 40.

Tecnología adaptable: Aunque parezca contraintuitivo, el sector tecnológico no demanda exclusivamente juventud. La demanda incluye roles en asistencia virtual, servicio al cliente especializado, gestión de proyectos y análisis de datos. Lo crucial es demostrar actualización continua.​

Turismo y servicios profesionales: El sector turístico presenta 26 proyectos hoteleros con inversión de $726,7 millones que generarían aproximadamente 3.400 nuevos empleos. Los servicios profesionales, incluyendo consultoría y asesoría, continúan expandiéndose con crecimiento del 4,5% en 2025.​

Las 5 estrategias que funcionan

1. Actualización estratégica de habilidades

El mercado demanda competencias específicas. Las certificaciones en ciberseguridad, cloud computing (Azure, AWS, Google Cloud), análisis de datos e inteligencia artificial están entre las más valoradas para 2026.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofrece cursos virtuales gratuitos en alfabetización digital, herramientas ofimáticas y seguridad digital. La Universidad de Costa Rica también brinda opciones de formación continua accesibles.​

El inglés resulta indispensable: CINDE identifica que las empresas buscan perfiles bilingües con nivel mínimo B2. Esta combinación de idioma y habilidades técnicas amplía significativamente las oportunidades.​

2. Optimización radical del perfil en LinkedIn

LinkedIn no es opcional; es la plataforma donde ocurren las conexiones laborales. La optimización requiere cuatro acciones concretas:​

Personalizar la URL con nombre y área de especialización

Incluir palabras clave específicas del sector en título, resumen y experiencia

Destacar logros cuantificables en lugar de solo describir funciones

Mantener actividad constante: publicar, comentar, conectar

Un perfil con al menos cinco habilidades recibe hasta 17 veces más visitas. Para profesionales experimentados, el enfoque debe estar en los últimos 15 años de experiencia laboral, sin incluir fechas de estudios universitarios que revelen edad.​

3. Networking activo e intencional

El 85% de los empleos se consiguen por recomendaciones o conexiones dentro de la red profesional. Para profesionales sénior, esto representa una ventaja competitiva: décadas de carrera significan una red de contactos más amplia. La estrategia incluye:​

Reactivar contactos de antiguos colegas y empresas

Participar en eventos y webinars del sector

Ofrecer valor antes de solicitar: compartir contenido, hacer introducciones, asesorar

Ser específico en las solicitudes: no pedir “un trabajo”, sino “información sobre el sector X”

Según Forbes, el 70% de profesionales sénior encuentran empleo a través de conexiones directas.​

4. Rediseñar el currículum con enfoque en valor

Un currículum para mayores de 40 debe ser estratégico. Los expertos recomiendan formato funcional o mixto que priorice habilidades sobre cronología. Las claves incluyen:​

Extensión máxima de una página

Omitir fechas de estudios universitarios

Crear sección “Experiencia Adicional Relevante” para roles antiguos sin fechas

Destacar competencias transversales: liderazgo, gestión de crisis, mentoría, adaptabilidad

Incluir certificaciones recientes que demuestren actualización

Mostrar de 15 a 20 años de experiencia y dejar de lado las fechas de tu formación es perfectamente aceptable.

5. Aprovechar programas de apoyo existentes

Costa Rica cuenta con iniciativas específicas para este segmento. El programa Sigo Vigente +45 de AGECO (Asociación Gerontológica Costarricense) ofrece servicios gratuitos:​

Plataforma digital “Talento Senior +45” en alianza con Elempleo.com

Capacitación en habilidades duras (Excel, PowerBI, almacenamiento en nube) y blandas (liderazgo, comunicación)

Asesorías individuales para procesos de reclutamiento

Red de empresas inclusivas certificadas

En 2024, AGECO reconoció a 31 organizaciones por sus políticas de contratación inclusiva, incluyendo ICU Medical, Starbucks, Edwards Lifesciences y Delta Hotels. La Agencia Nacional de Empleo (www.brete.cr) mantiene más de 7.500 vacantes activas y ofrece formación gratuita.​

Mentalidad: el factor invisible pero decisivo

Más allá de las estrategias técnicas, el componente psicológico resulta determinante. Los profesionales exitosos en esta transición comparten características específicas:​

Apertura al aprendizaje : Estar dispuestos a capacitarse en nuevas herramientas sin sentirlo como amenaza

: Estar dispuestos a capacitarse en nuevas herramientas sin sentirlo como amenaza Adaptabilidad : Aceptar que el primer empleo tras 40 puede implicar ajustes salariales o de posición

: Aceptar que el primer empleo tras 40 puede implicar ajustes salariales o de posición Resiliencia emocional : La búsqueda toma tiempo; organizarla como trabajo formal ayuda a mantener estructura

: La búsqueda toma tiempo; organizarla como trabajo formal ayuda a mantener estructura Flexibilidad generacional: Disposición para trabajar con jefaturas más jóvenes y aprender de ellas

Más allá de las estrategias técnicas, el componente psicológico resulta determinante. (Shutterstock)

La alternativa del emprendimiento

Para algunos, la reinvención pasa por el autoempleo. Costa Rica muestra un ecosistema creciente de emprendimiento sénior, con más del 12% de la población mayor de 60 años. ​

AGECO brinda acompañamiento gratuito a emprendedores, incluyendo asesoría técnica en formalización, encadenamientos comerciales y planificación financiera.​

Mensaje final: la experiencia como activo

Encontrar empleo después de los 40 en Costa Rica requiere estrategia, adaptación y persistencia. No se trata de competir con la juventud, sino de posicionar la experiencia como ventaja competitiva. La madurez emocional, redes de contacto, capacidad para gestionar crisis y visión estratégica que otorgan las décadas de carrera son activos reales que las empresas necesitan.

El mercado está cambiando. Las organizaciones que comprenden el valor del talento intergeneracional obtienen mejores resultados. Y los profesionales que invierten en actualización continua, mantienen mentalidad flexible y aprovechan los recursos disponibles encuentran oportunidades reales.

La edad no es el final de la carrera profesional; puede ser el inicio de la etapa más satisfactoria, cuando experiencia y propósito finalmente convergen.