Empleo público: dos nuevas oportunidades en la UCR; vea los detalles y cómo aplicar

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó nuevamente su concurso externo para los interesados en laborar en la institución, esta vez con dos puestos disponibles, según confirmó por medio de un anuncio en La Nación y en su sitio web.

El periodo para postularse se extiende de este lunes 24 de noviembre hasta el miércoles 26, por medio de su sistema de Bolsa de Empleo.

A continuación le detallamos los requisitos para optar por cada puesto y las principales tareas que tiene a cargo.

Profesional en desarrollo y mantenimiento de tecnologías de información

Título de licenciatura en una carrera del área de Computación e Informática.

Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimientos en leyes, normativa y jurisprudencia relacionada con su campo de trabajo.

Procedimientos internos e institucionales relacionados con su quehacer.

Actualización en el uso y manejo de herramientas de software y hardware .

y . Administración Universitaria y su funcionamiento en general.

Algunas de las funciones a ejecutar como parte del puesto son la recopilación de información y documentación relacionada para el desarrollo y actualización del sistema o aplicación; determinar el impacto de situaciones relacionadas con el sistema y aportar con un manual del usuario, además de otros documentos relacionados.

Encargado de vigilancia de biblioteca

Título de Bachillerato en Educación Media.

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimientos en evacuación de edificios, normas de seguridad, uso de equipo electrónico para comunicación y, en general, sobre los servicios bibliotecarios.

Entre las funciones a realizar se encuentran vigilar las instalaciones, equipos y colecciones de recursos bibliográficos; participar en la apertura y cierre de los edificios de la biblioteca, así como en el mantenimiento del orden y buen comportamiento de los usuarios dentro de las bibliotecas.

Para aplicar a cualquiera de los puestos, los interesados deben registrarse en el sistema Bolsa de Empleo de la UCR, tras lo cual recibirán por correo electrónico una contraseña temporal.

A continuación, deberán ingresar sus datos y adjuntar en formato PDF los archivos solicitados por la plataforma. Después, en la pestaña “Concursos Externos”, podrán seleccionar el concurso de interés.