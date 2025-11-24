Empleo Costa Rica

Empleo público: dos nuevas oportunidades en la UCR; vea los detalles y cómo aplicar

La Universidad de Costa Rica (UCR) abrió un nuevo concurso externo para postularse a dos puestos

Por Marcia Solano Miller

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó nuevamente su concurso externo para los interesados en laborar en la institución, esta vez con dos puestos disponibles, según confirmó por medio de un anuncio en La Nación y en su sitio web.








Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

