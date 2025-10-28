Empleo público: Municipalidad de San Carlos ofrece plaza con salario de casi ₡1,4 millones

La búsqueda de talento profesional con estabilidad laboral y salarios competitivos se mantiene activa en el sector público costarricense, abriendo oportunidades más allá del Gran Área Metropolitana.
La búsqueda de talento profesional con estabilidad laboral y salarios competitivos se mantiene activa en el sector público costarricense, abriendo oportunidades más allá del Gran Área Metropolitana.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.