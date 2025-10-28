Empleo público: Municipalidad de San Carlos ofrece plaza con salario de casi ₡1,4 millones

La búsqueda de talento profesional con estabilidad laboral y salarios competitivos se mantiene activa en el sector público costarricense, abriendo oportunidades más allá del Gran Área Metropolitana.

Los gobiernos locales, en su esfuerzo por modernizar la gestión y los servicios al ciudadano, han incrementado la demanda de perfiles técnicos especializados.

Es en esta área de alta demanda donde la Municipalidad de San Carlos abrió una nueva convocatoria para fortalecer su equipo de informática, mediante el concurso externo N.° 01-2025.

Municipalidad de San Carlos busca profesional en informática con salario de ₡1,3 millones. (edgar chinchilla)

La plaza disponible es para el puesto de Profesional Municipal 1 (asistente en informática), la cual ofrece un salario global mensual de ₡1.387.500.

Los requisitos mínimos para el puesto incluyen el bachillerato universitario en Informática y estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo. La municipalidad también indica que es preferible, aunque no indispensable, contar con al menos un año de experiencia laboral.

El proceso de postulación estará abierto únicamente por tres días, del 24 al 26 de noviembre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los interesados ​​deben presentar el formulario F-DRH-021, disponible en el sitio web institucional (www.munisc.go.cr), junto con sus atestados, enviándolos al correo electrónico recursoshumanos@munisc.go.cr.