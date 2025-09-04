Almacenes El Rey abrió más de 350 plazas laborales y la contratación será inmediata

EL Rey tiene varios puestos de trabajo.

Almacenes El Rey abrió más de 350 plazas laborales en todo el país y la contratación será inmediata.

La empresa, la cual cuenta con 28 años de experiencia en el sector retail, anda reclutando gente para el puesto de cajeros dependientes, ideal para quienes quieran estabilidad, crecimiento y un buen ambiente de trabajo.

“Sabemos que muchas personas buscan oportunidades reales de empleo formal y estable. Esta es una gran ocasión para quienes desean integrarse a una empresa sólida, con enfoque humano y oportunidades de desarrollo”, explicó Stephanie Vásquez, coordinadora de Talento Humano de Almacenes El Rey.

El Rey tiene varias ferias de empleo (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cómo postular a las plazas de El Rey

La compañía realizará varias ferias de empleo y usted puede llegar con su currículum en formato físico o digital.

Lunes 8 de septiembre

Municipalidad de Cartago, de 9 a.m. a 3 p.m.



Almacén El Rey de Escazú, de 9 a.m. a 6 p.m.



Municipalidad de Alajuela (Casa de la Cultura), de 9 a.m. a 4 p.m.

Jueves 11 de septiembre

Centro de Distribución (CEDI), El Coyol de Alajuela, de 9 a.m. a 4 p.m. Ese día habrá un recorrido por las instalaciones y la entrevista laboral será en el mismo momento.

Lunes 22 de septiembre

Municipalidad de Heredia, en el Centro Cultural Omar Dengo, de 9 a.m. a 4 p.m.

Si no puede llegar a la feria, también puede dejar su hoja de vida en el almacén más cercano o aplicar en línea en el sitio oficial de reclutamiento: reclutamiento.almaceneselrey.com, en la campaña “Cajeros Dependientes 2025”.

Beneficios que ofrece El Rey

Además de la estabilidad laboral, la empresa ofrece: