Ofertas de empleo

A.S. Protección busca personal en feria de empleo en City Mall

La empresa de seguridad ofrecerá oportunidades laborales este martes 28 de octubre en Alajuela y recibirá currículos directamente

Por Fabiola Montoya Salas

Si anda en busca de trabajo, esta es su oportunidad. La empresa A.S. Protección, especializada en servicios de seguridad, participará en una feria de empleo este martes 28 de octubre, en el City Mall de Alajuela, donde estará recibiendo currículos y entrevistando a personas interesadas en formar parte de su equipo.








