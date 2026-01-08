Conocida empresa busca personal en Cartago: estas son las vacantes disponibles

Si usted anda en busca de trabajo, esta información le puede interesar. La reconocida empresa Talento Kitty anunció que está contratando empacadores, debido a la ampliación de su planta de producción en Cartago.

Las vacantes disponibles son para jornadas diurnas y nocturnas, por lo que hay opciones para distintos horarios. La empresa busca personas comprometidas, responsables y con ganas de trabajar.

Acá le contamos de los puestos de trabajo que tiene la empresa.

Requisitos para aplicar

Residir en Cartago centro o en zonas cercanas (deseable).

Contar con disponibilidad inmediata y de horarios.

Tener curso de Manipulación de Alimentos (indispensable).

Habilidades que se buscan

Proactividad.

Iniciativa.

Dinamismo.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Responsabilidad y compromiso con el trabajo.

Las personas interesadas en formar parte del equipo de Talento Kitty deben enviar su currículum al correo electrónico reclutamiento@productoskitty.com. Es importante que, en el asunto del correo, indique claramente el puesto para el cual está aplicando.

Acá le contamos cómo aplicar a Talento Kitty.

Esta es una buena oportunidad para quienes viven en Cartago y desean incorporarse a una empresa reconocida que se encuentra en crecimiento.

Consejos para iniciar el 2026 con trabajo:

1. Actualice su CV y perfil de LinkedIn

El inicio del año es el momento perfecto para refrescar su currículum y asegurarse de que esté actualizado con sus habilidades más recientes, logros y experiencias. También le recomiendo revisar su perfil de LinkedIn para que se alinee con sus metas profesionales y tenga mayor visibilidad ante reclutadores.

2. Establezca metas claras y alcanzables

Es importante que establezca objetivos profesionales para el nuevo año. ¿Desea cambiar de empleo? ¿Ascender en su puesto actual? ¿Desarrollar nuevas habilidades? Defina sus metas con claridad y asegúrese de que sean alcanzables. Esto le dará un sentido de dirección y motivación para seguir adelante.