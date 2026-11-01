Empleo en el BAC: revise estas ofertas de trabajo en Costa Rica

BAC tiene siete oportunidades de empleo en Costa Rica en puestos de análisis de procesos, tecnología, servicio al cliente, impuestos, negocio de adquirencia y mercadeo.

Las vacantes están dirigidas a perfiles con distintos niveles de formación y experiencia: desde estudiantes avanzados de Ingeniería Industrial hasta profesionales con licenciatura y entre cuatro y cinco años de trayectoria en mercadeo.

Cinco de las posiciones contemplan modalidad híbrida, con disponibilidad para asistir dos días por semana a oficinas en Calle Blancos o Escazú.

A continuación, los detalles de los perfiles buscados:

Analista de Procesos II (Ventas) – BAC Shared Services

La posición tiene modalidad híbrida, con asistencia a la oficina dos días por semana. Su ubicación principal es el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos, y también contempla Plaza Roble, en Escazú.

La persona seleccionada analizará datos de la operación regional de ventas, monitoreará indicadores de desempeño e identificará oportunidades para mejorar la productividad y eficiencia. También desarrollará y automatizará reportes y dará seguimiento al impacto de las iniciativas implementadas.

Para aplicar se requiere ser estudiante avanzado o recién graduado del bachillerato en Ingeniería Industrial, además de un año de experiencia en posiciones similares o pasantías profesionales relacionadas con análisis de datos, proyectos de mejora y automatización de procesos.

Se solicita Excel avanzado y conocimientos básicos de Power BI y SQL. Entre los conocimientos deseables figuran estadística y pronósticos, Alteryx, R, Python, Power Apps, Power Automate, inteligencia artificial generativa y diseño de instrucciones o prompts. También se valora conocer el proceso comercial y el ciclo de venta de productos financieros.

El anuncio fue publicado el 25 de octubre bajo el código req29471.

Especialista de Negocio Adquiriente – BAC Shared Services

Se trata de un puesto temporal por seis meses, con modalidad híbrida y asistencia presencial dos días por semana. La ubicación principal es el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos, y también contempla Plaza Roble, en Escazú.

Su objetivo es impulsar el crecimiento del negocio de adquirencia mediante la optimización y el lanzamiento de productos y servicios de medios de pago a nivel regional. Entre las funciones se encuentran coordinar lanzamientos, gestionar presupuestos de mercadeo, analizar a la competencia y definir indicadores para medir los resultados de las estrategias.

Para aplicar se requiere licenciatura universitaria concluida en Administración, Mercadeo, Finanzas, Comunicación, Estrategia o una carrera afín, además de entre tres y cuatro años de experiencia en posiciones similares, manejo de proyectos, estrategias de salida al mercado y análisis financiero para casos de negocio.

También se solicitan conocimientos en coordinación de equipos, análisis de clientes y productos, y elaboración de planes para mejorar la penetración de productos. Se valoran conocimientos de metodologías ágiles, como Scrum y Design Thinking.

Fue publicado el 25 de octubre de 2026 bajo el código req29531.

Analista en Programación II – BAC Shared Services

La vacante tiene modalidad híbrida y requiere disponibilidad para asistir dos días por semana a oficinas en el Parque Empresarial del Este, Calle Blancos, como ubicación principal, o en Plaza Roble, Escazú.

La persona seleccionada analizará, desarrollará y dará mantenimiento a programas y aplicaciones. También diseñará y ejecutará pruebas manuales y automatizadas, documentará resultados y colaborará en la resolución de problemas relacionados con los sistemas.

Para aplicar se requiere bachillerato universitario en Ingeniería de Sistemas de Información y entre uno y tres años de experiencia en análisis de negocio, requerimientos de sistemas, software y modelación de sistemas de información y procesos.

BAC solicita conocimientos en automatización de pruebas de software, bases de datos relacionales y herramientas de programación, así como dominio avanzado de lenguajes y tecnologías como Java, Python, .NET, JSON, XML, XSLT y YAML. También requiere conocimientos básicos de certificados digitales, DevOps y herramientas de control de versiones, además de desarrollo de microservicios REST y SOAP.

Entre los requisitos deseables figuran las certificaciones AWS Certified Cloud Practitioner y Microsoft Azure Fundamentals, así como conocimientos de Scrum y DataPower/ACE.

Fue publicado el 28 de octubre de 2026 bajo el código req29588.

Persona ejecutiva de servicio – Sucursales SWAT

Es una posición presencial en cajas empresariales dentro y fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). El anuncio establece disponibilidad de lunes a domingo, en una franja horaria de 5 a. m. a 11 p. m., con un día libre entre semana, así como disponibilidad para trabajar feriados.

La persona seleccionada ofrecerá productos y servicios bancarios, atenderá las necesidades de los clientes y resguardará los valores a su cargo. También deberá aplicar los lineamientos de calidad y control y cumplir con las capacitaciones regulatorias y de manejo de información sensible.

Para aplicar se requiere al menos un año de experiencia en servicio al cliente, manejo de efectivo o ventas, conocimiento del paquete Office y disponibilidad para trasladarse a las distintas cajas empresariales. Es deseable contar con vehículo propio a nombre de la persona candidata y licencia vigente.

Entre las competencias que se evaluarán se encuentran orientación al cliente, influencia y negociación, trabajo en equipo, tolerancia a la presión y ética.

Fue publicado el 30 de octubre de 2026 bajo el código req29425.

Analista de Impuestos – BAC Shared Services

La persona seleccionada ejecutará procesos de cumplimiento tributario, preparará y conciliará información fiscal y verificará la aplicación de la legislación tributaria, los regímenes especiales de zona franca y las políticas corporativas.

Entre sus tareas se encuentran procesar facturas en SAP, preparar información para declaraciones tributarias, emitir facturas electrónicas de compra, realizar conciliaciones fiscales y contables y atender requerimientos de auditorías y fiscalizaciones.

Para aplicar se requiere bachillerato universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o una carrera afín, además de más de dos años de experiencia en puestos similares de análisis de impuestos. Se valora que esa experiencia sea a nivel regional.

También se solicita manejo avanzado de Microsoft 365 y conocimientos de SAP, cumplimiento fiscal, legislación tributaria local y Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Entre los conocimientos deseables figuran la elaboración de auxiliares para declaraciones tributarias, el análisis de transacciones con impacto fiscal y los impuestos indirectos, como IVA e ITBMS.

El material suministrado no detalla la modalidad, ubicación ni horario de esta posición. Fue publicada el 30 de octubre de 2026 bajo el código req29682.

Analista Programador I (Infraestructura) – Move Tech Int. (CRAutos)

La posición tiene modalidad híbrida, con asistencia presencial dos días por semana. Su ubicación principal es Plaza Roble, en Escazú, y también contempla el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos.

La persona seleccionada desarrollará y mantendrá soluciones digitales, creará aplicaciones e interfaces web, integrará servicios y administrará estructuras de datos. También atenderá incidentes técnicos, monitoreará el funcionamiento de las aplicaciones y ejecutará pruebas antes de su puesta en producción.

Para aplicar se requiere bachillerato universitario concluido en Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería del Software o una carrera afín, además de entre uno y tres años de experiencia en desarrollo de software, aplicaciones web o soluciones digitales.

La experiencia debe incluir consultas y operaciones en bases de datos PostgreSQL o relacionales y uso de servicios de AWS en ambientes de desarrollo, pruebas o producción. También se solicitan conocimientos de Scrum o Kanban, desarrollo frontend y backend e integración con APIs. El anuncio enumera AWS, React, PostgreSQL, JavaScript y Git entre los conocimientos técnicos deseables.

Fue publicado el 30 de octubre de 2026 bajo el código req29685.

Líder de Mercadeo – Move Tech Int

La persona seleccionada liderará la estrategia de mercadeo y marca de CRAutos, con responsabilidades en posicionamiento, generación de demanda y conversión a clientes. También administrará el presupuesto de mercadeo, dirigirá campañas, coordinará agencias y proveedores y presentará resultados y recomendaciones a la alta gerencia.

Para aplicar se requiere bachillerato universitario concluido en Mercadeo, Administración o una carrera afín, además de entre cuatro y cinco años de experiencia en puestos similares de mercadeo, mercadeo digital, comunicación comercial o gestión de campañas.

Se solicita experiencia en planificación y seguimiento de campañas, administración de cronogramas y presupuestos, análisis de indicadores y coordinación de proyectos con equipos internos, agencias y proveedores sin autoridad directa sobre ellos.

También se requieren conocimientos en planificación de mercadeo, segmentación de públicos, posicionamiento de marca, propuestas de valor y diseño de campañas. Se valoran certificaciones en publicidad digital, automatización de mercadeo, CRM, analítica web o gestión de campañas.

La posición es híbrida, con asistencia presencial dos días por semana, principalmente en el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos, y también contempla Plaza Roble, en Escazú.

Fue publicada el 30 de octubre de 2026 bajo el código req29686.

Si está interesado en participar para alguno de los puestos, debe hacerlo por medio del sitio web de BAC, donde podrá filtrar los resultados y así ver las ofertas disponibles al momento de la consulta.