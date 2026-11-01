Ofertas de empleo

Empleo en el BAC: revise estas ofertas de trabajo en Costa Rica

Las vacantes están dirigidas a perfiles con distintos niveles de experiencia y formación académica

Por Marcia Solano Miller

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BAC tiene siete oportunidades de empleo en Costa Rica en puestos de análisis de procesos, tecnología, servicio al cliente, impuestos, negocio de adquirencia y mercadeo.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.