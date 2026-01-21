Empresa privada realizará gran feria de empleo en el aeropuerto Juan Santamaría

La feria de empleo será el miércoles 26 de enero.

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque esta oportunidad le puede caer como anillo al dedo. El Grupo GCG llevará a cabo una gran Feria de Empleo para contratar agentes de seguridad para el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La actividad se realizará el miércoles 26 de enero del 2026, en horario de 10 de la mañana a 11 a.m., en el Aeropuerto Juan Santamaría, puerta B, salidas internacionales.

Entre los requisitos que debe cumplir están contar con noveno año aprobado, tener el carnet de agente de seguridad al día (indispensable), ser una persona proactiva, con excelente presentación personal y disponibilidad para horarios rotativos. Además, se requiere que resida en Heredia o Alajuela.

Acá le contamos los beneficios de la empresa. (capti/captura)

Grupo GCG ofrece atractivos beneficios como becas de estudio para secundaria y bono por desempeño, según las políticas de la empresa.

Si usted está listo o lista para asumir nuevos retos y formar parte de un equipo dinámico, puede postularse enviando su información al correo stephanie.hernandez@gcggroup.com o bien si tiene alguna consulta, puede escribir al teléfono 6111-8815.

Consejos utilies para ir a una feria de empleo: