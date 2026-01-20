Ofertas de empleo

FarmaValue busca asistentes de ventas: medio tiempo y con beneficios atractivos

FarmaValue busca asistentes de ventas medio tiempo en el GAM; ofrecen salario competitivo, seguro médico y descuentos especiales para empleados

Por Fabiola Montoya Salas

¿Está buscando un trabajo de medio tiempo en la Gran Área Metropolitana y tiene experiencia en farmacias? FarmaValue abrió vacantes para asistente de ventas, con salario competitivo, seguro médico y descuentos especiales para empleados.








empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleofarma Value
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

