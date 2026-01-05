Ofertas de empleo

Inicie el año con trabajo fijo: esta feria de empleo podría ser su oportunidad

La feria de empleo será de 10 a.m a 2 de la tarde

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted quiere iniciar el año con trabajo, ponga atención porque este viernes 9 de enero se realizará la Feria de Empleo Bretea Chepe, con la participación presencial de múltiples empresas que estarán recibiendo currículums y atendiendo a los interesados.








