McDonald’s tiene este viernes un montón de puestos de empleo

La jornada será en San Rafael de Alajuela, de 9 a.m. a 3 p.m., y hay cerca de 20 vacantes disponibles

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está buscando trabajo y vive en Alajuela, esta puede ser su oportunidad. McDonald’s realizará este viernes una feria de empleo en San Rafael de Alajuela para reforzar sus equipos en varios restaurantes de la zona.








