McDonald’s tiene este viernes un montón de puestos de empleo

Si usted está buscando trabajo y vive en Alajuela, esta puede ser su oportunidad. McDonald’s realizará este viernes una feria de empleo en San Rafael de Alajuela para reforzar sus equipos en varios restaurantes de la zona.

La actividad será de 9 a.m. a 3 p.m. y está abierta a personas con o sin experiencia previa. En total, hay alrededor de 20 vacantes disponibles.

La jornada es organizada por Arcos Dorados, franquicia que opera la marca McDonald’s en el país, y busca personal para restaurantes ubicados en San Rafael de Alajuela, Alajuela Centro y Alajuela Oeste.

Entre los puestos que estarán reclutando se encuentran colaboradores regulares, líderes de experiencia, técnicos de mantenimiento y miembros de gerencia.

La empresa indicó que estas ferias presenciales permiten que las personas interesadas lleguen directamente con su currículum, hagan consultas y conozcan más detalles sobre los requisitos y beneficios.

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de empleo de Mac. (Canva /Canva)

¿Qué necesita para aplicar?

Tener noveno año aprobado.

Ser mayor de 18 años.

Contar con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Además, buscan personas con actitud de servicio, compromiso con el orden y la limpieza, y que sepan trabajar en equipo.

Beneficios

Quienes ingresen a la empresa tendrán contrato formal desde el primer día, posibilidad de horarios flexibles (jornadas parciales o completas), capacitación constante, alimentación durante la jornada y acceso a asociación solidarista, entre otros beneficios.

Si usted cumple con los requisitos y quiere optar por un puesto, puede acercarse mañana al restaurante McDonald’s San Rafael de Alajuela en el horario indicado.