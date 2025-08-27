Muchos puestos de trabajo esperan por usted este jueves, entérese aquí qué piden

La feria de empleo será este jueves.

Si usted es de Cartago y anda en busca de empleo, le contamos que este jueves la Municipalidad de Cartago tendrá una feria de empleo de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

La empresa que está reclutando personal es Coloplast, especialista en dispositivos médicos, especialmente, para el cuidado de ostomía y continencia.

Los candidatos interesados deben tener noveno año aprobado y contar con experiencia en manufactura.

Los turnos que hay para trabajar son dos: de lunes a sábado, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y de domingo a sábado, de 10 de la noche a 6 de la mañana.

Cabe destacar que la compañía cuenta con operación internacional y emplea a más de 12.500 colaboradores en 41 países.

