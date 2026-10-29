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Nacion Sushi busca trabajadores en Heredia para varios puestos

El restaurante tiene vacantes para cajeros, cocineros y otros puestos: los interesados pueden enviar su currículum por WhatsApp o correo electrónico

Por Fabiola Montoya Salas

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Nacion Sushi abrió vacantes de empleo en Heredia para varios puestos. (empleo/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.