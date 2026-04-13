Gobierno anuncia alianza con Open English para darle clases de inglés gratis a miles, ¿cómo participar?

Si usted quiere aprender inglés pero no ha podido por falta de plata o tiempo, esta le puede cambiar el panorama.

Costa Rica dio un paso importante en el acceso a la educación con el lanzamiento de una alianza con Open English, que permitirá capacitar a miles de personas en inglés desde este lunes 13 de abril.

La iniciativa forma parte del programa Hello Brete y es impulsada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.

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¿Qué ofrece la plataforma?

El programa está diseñado para que usted pueda aprender a su ritmo y sin complicarse.

Incluye clases en vivo, contenido de autoaprendizaje disponible en cualquier momento, herramientas con inteligencia artificial y, al final, una certificación oficial que puede ayudarle a mejorar su perfil para conseguir trabajo.

Todo esto forma parte de la estrategia Brete, que busca aumentar las oportunidades laborales y fortalecer las habilidades del talento humano en el país.

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¿Quiénes pueden aplicar?

La plataforma está abierta para una gran parte de la población. Estos son los requisitos:

Tener 15 años o más

Contar con acceso a internet y un dispositivo (celular, tablet o computadora)

Tener sexto grado aprobado

Ser costarricense o persona extranjera con DIMEX vigente

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¿Cómo inscribirse?

El proceso es sencillo, usted solo tiene que ingresar a la página web hellobrete.com y hacer clic en la opción “regístrate aquí”.

Además, si necesita más información, puede comunicarse al teléfono 4000-1939 o escribir al WhatsApp 4105-5109.

Una oportunidad que puede abrir puertas

El dominio del inglés sigue siendo una de las habilidades más buscadas por las empresas en Costa Rica, sobre todo en áreas como servicio al cliente, tecnología y turismo.

Por eso, esta plataforma puede convertirse en ese empujón que usted necesita para mejorar su currículum, aspirar a un mejor trabajo o incluso cambiar de rumbo profesional.