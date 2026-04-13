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Gobierno anuncia alianza con Open English para darle clases de inglés gratis a miles, ¿cómo participar?

La iniciativa permitirá que miles de personas accedan a formación en inglés desde cualquier lugar y sin costo

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Por Fabiola Montoya Salas
La UNA abrió inscripciones para curso intensivo de inglés con financiamiento disponible.
¿Quiere aprender inglés gratis? Lanzan plataforma en Costa Rica para miles de personas (Canva /Canva)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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