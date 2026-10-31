Ofertas de empleo

Universidad Fidélitas ofrecerá 750 puestos de trabajo en feria de empleo

La actividad será en modalidad híbrida y contará con la participación de 20 empresas nacionales y multinacionales

Por Marcia Solano Miller

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La Universidad Fidélitas anunció la realización de una feria de empleo especializada en las áreas de Ciencias Sociales y Económicas, en la cual se pondrán a disposición de los asistentes un total de 750 vacantes.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.