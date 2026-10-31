Universidad Fidélitas ofrecerá 750 puestos de trabajo en feria de empleo

La Universidad Fidélitas anunció la realización de una feria de empleo especializada en las áreas de Ciencias Sociales y Económicas, en la cual se pondrán a disposición de los asistentes un total de 750 vacantes.

El evento de reclutamiento contará con la participación confirmada de 20 empresas de capital nacional y multinacional.

La actividad se llevará a cabo bajo una modalidad híbrida durante el lunes 2 y martes 3 de noviembre con el objetivo de acercar a las personas a nuevas oportunidades en el mercado laboral.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, se hará una sesión virtual el lunes de 9 a.m. a 5 p.m. por medio de Microsoft Teams. Durante este día, la agenda incluirá cinco charlas enfocadas en el desarrollo profesional, orientadas a mejorar las habilidades de empleabilidad de los participantes.

Para el martes 3 de noviembre, el evento continuará de forma presencial. Las empresas atenderán a los oferentes en el cuarto piso del Edificio Innovación, ubicado en la sede de la universidad en San Pedro, en un horario de 10 a. m. a 4 p. m. La institución confirmó que el recinto cuenta con parqueo disponible.

Oportunidades y perfiles profesionales

La oferta de puestos abarca diversos campos profesionales, entre los que destacan administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, ventas, comunicación y análisis de datos.

Entre los perfiles específicos que buscarán las compañías se encuentran asistentes administrativos, analistas financieros y de negocios, auxiliares contables, ejecutivos de servicio al cliente, reclutadores, así como analistas de datos y de operaciones.

“Una feria de empleo especializada permite acercar a las personas a oportunidades acordes con sus áreas de formación e intereses profesionales”, explicó Ada Ávalos, supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de la Universidad Fidélitas.

La supervisora agregó que este tipo de espacios facilita el contacto directo con las empresas empleadoras y brinda herramientas clave para fortalecer la preparación de quienes buscan insertarse en la fuerza laboral o avanzar en sus carreras.

La lista de organizaciones que estarán recibiendo oferentes incluye a Align Technology, Bill Gosling Outsourcing, VegaVoltios S. A., TransPerfect Connect, Sherwin-Williams, Huntsman, Deloitte, Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS (Aseccss), Nexus HR, FRT, HPE, JCDecaux IMC, Avionyx, Concentrix, Kuanta Bridge Group SRL, P&G, BAC, Bimbo Global Services y Kyndryl.

La participación en la feria es gratuita. No obstante, la organización solicita que las personas interesadas completen un registro previo en línea, de acuerdo con la modalidad de su preferencia, y que tengan preparado su currículo actualizado en formato digital.