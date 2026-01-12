Empleo público en Costa Rica: INEC busca personal; salarios van hasta los ₡1,5 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica habilitó varios concursos mixtos y externos de empleo público para conformar registros de elegibles y cubrir plazas bajo la modalidad de servicios especiales y nombramientos en propiedad, según corresponda, en distintas áreas técnicas y operativas de la institución.

De acuerdo con los avisos oficiales publicados por el INEC, los procesos de inscripción estarán abiertos entre el 9 y el 16 de enero de 2026, dependiendo del concurso, y se realizarán exclusivamente mediante formularios en línea habilitados por la entidad.

06/01/2026 Colima de Tibas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las convocatorias incluyen puestos profesionales, técnicos y operativos, con salarios que van desde los ₡406.463 hasta los ₡1.598.450.

Estadístico INEC 1

El Concurso Mixto N.°001-2026 corresponde al puesto de Estadístico INEC 1, adscrito a la Unidad de Índice de Precios.

Para esta plaza se solicita bachillerato universitario en Estadística, así como incorporación activa al colegio profesional respectivo. El concurso no requiere experiencia previa.

El puesto se ofrece bajo la modalidad de servicios especiales, con jornada ordinaria y posibilidad de teletrabajo parcial, según la normativa institucional. El salario global indicado es de ₡904.266.

El período de inscripción para este concurso será del 9 al 15 de enero de 2026.

Chofer

Mediante el Concurso Mixto N.°003-2026, el INEC busca conformar un registro de elegibles para el puesto de Chofer, con asignaciones en Jacó y Pérez Zeledón.

Entre los requisitos se solicita primaria completa, licencia B1 vigente, seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo y disponibilidad para realizar giras y horas extraordinarias. El proceso contempla la aplicación de pruebas prácticas de manejo.

El salario global para este puesto es de ₡406.463, bajo contratación por servicios especiales. La inscripción estará abierta del 9 al 14 de enero de 2026.

Personal entrevistador

El Concurso Mixto N.°004-2026 está dirigido al puesto de Asistente Administrativo, destinado principalmente a labores de aplicación de encuestas y entrevistas, tanto presenciales como telefónicas.

Se requiere bachillerato en educación media, conocimientos básicos en computación y al menos seis meses de experiencia en labores de entrevista o atención al cliente. Las plazas se ubican en distintas zonas del país, entre ellas Jacó, Buenos Aires, Sarapiquí, Upala, Santa Cruz, Heredia y Alajuela.

El salario global indicado es de ₡484.102 y el período de inscripción será del 9 al 14 de enero de 2026.

Profesional en Arquitectura Tecnológica

El Concurso Externo N.°005-2026 corresponde al puesto de Profesional en Arquitectura Tecnológica, ubicado en la Unidad Técnica de Sistemas de Información.

Para esta plaza se solicita licenciatura en Ingeniería Informática, incorporación activa al colegio profesional y 18 meses de experiencia en arquitectura de software. El puesto se ofrece en propiedad, sujeto al período de prueba establecido.

El salario global para esta posición es de ₡1.598.450. La inscripción estará habilitada del 9 al 16 de enero de 2026, y se considerará únicamente a las primeras 20 personas que cumplan con los requisitos.

Profesional bachiller en Economía

Finalmente, el Concurso Externo N.°007-2026 está dirigido a profesionales bachilleres en Economía, también para la Unidad de Índice de Precios.

Este concurso no exige experiencia previa, pero sí la incorporación activa al colegio profesional. El salario global indicado es de ₡904.266 y el proceso de inscripción se mantendrá abierto del 9 al 16 de enero de 2026, con un máximo de 20 personas elegibles.

(SHUTTERSTOCK/Shutterstock)

Cómo participar

Las personas interesadas deben completar el formulario digital correspondiente a cada concurso dentro del plazo establecido. Cada proceso cuenta con condiciones específicas que deben cumplirse en su totalidad para ser considerado en la etapa de revisión.