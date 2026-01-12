Negocios

Empleo público en Costa Rica: INEC busca personal; salarios van hasta los ₡1,5 millones

El INEC habilitó concursos mixtos y externos para conformar registros de elegibles y cubrir plazas por servicios especiales y en propiedad. Los procesos de inscripción estarán abiertos entre el 9 y el 16 de enero de 2026, según el puesto.

Por Alonso Ramírez

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica habilitó varios concursos mixtos y externos de empleo público para conformar registros de elegibles y cubrir plazas bajo la modalidad de servicios especiales y nombramientos en propiedad, según corresponda, en distintas áreas técnicas y operativas de la institución.








