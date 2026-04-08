Negocios

Heineken Costa Rica lanza su primera cerveza en el país, conozca cuál es la novedad

La bebida ya se encuentra disponible en el mercado por tiempo limitado en presentaciones de lata y botella de 350 mililitros

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Por Brandon Flores

En marzo anterior se dio a conocer que Heineken Costa Rica sería la nueva identidad de la categoría de alimentos y bebidas que Fifco vendió a la multinacional neerlandesa Heineken. En su momento, los representantes de la marca destacaron que era una excelente oportunidad para darles mayor impulso a las marcas representativas del portafolio.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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