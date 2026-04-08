Heineken Costa Rica lanza su primera cerveza en el país, conozca cuál es la novedad

En marzo anterior se dio a conocer que Heineken Costa Rica sería la nueva identidad de la categoría de alimentos y bebidas que Fifco vendió a la multinacional neerlandesa Heineken. En su momento, los representantes de la marca destacaron que era una excelente oportunidad para darles mayor impulso a las marcas representativas del portafolio.

Apenas unas semanas después de ese anuncio, Heineken Costa Rica presentó su primera innovación en suelo nacional.

Se trata de Pilsen, que tras más de 10 años, lanza un nuevo sabor de cerveza. La marca anunció el lanzamiento de Pilsen Ahumada, una edición limitada que busca conquistar a los fanáticos de las parrilladas.

La nueva bebida es una lager oscura que se sale del perfil rubio tradicional de la marca. Según la compañía, el producto incorpora notas de cacao tostado, café y caramelo, pero su gran diferenciador es el carácter ahumado.

Esta propuesta no es casualidad: responde a un consumidor que, aunque fiel a las marcas históricas, hoy busca experiencias más profundas y perfiles de sabor que antes estaban reservados únicamente para el nicho de las cervezas artesanales.

Carlos Zamora, gerente de marca, comentó que el concepto nace para fortalecer la presencia de Pilsen en momentos sociales específicos, principalmente las parrilladas. La idea es que la cerveza “sepa a lo que huele” el entorno del asado, creando un vínculo directo entre el producto y la ocasión de consumo.

La bebida ya se encuentra disponible en el mercado por tiempo limitado en presentaciones de lata y botella de 350 mililitros.

Esta es la nueva cerveza de Pilsen (espacio crudo/Cortesía)

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