Sector de franquicias tiene crecimiento interanual sostenido de entre 15% y 20% en Centroamérica

Musmanni fue la primera empresa costarricense en recurrir al modelo de franquicias para el mercado nacional. (Archivo GN para EF)

El crecimiento de las franquicias en Centroamérica convierte a la región en el cuarto mercado en importancia para este modelo de negocio en América Latina, solamente superada por Brasil, México y Argentina.

Este dato fue parte de la exposición de José Fernández, director de la empresa consultora Francorp para Centroamerica, durante la I Cumbre Centroamericana de Franquicias, realizada este miércoles 14 de mayo en el Hotel Radisson.

De acuerdo con los datos de Francorp, empresa con experiencia global en el desarrollo de nuevas franquicias, en Centroamérica operan 300 cadenas, y al menos 125 son generadas en la región (que podrían llegar a 150 este año, sumando las empresas ya en proceso para adoptar este modelo). Los polos de desarrollo son Costa Rica y Guatemala, aunque ya hay empresas franquiciatarias en todos los países centroamericanos.

La I Cumbre Centroamericana de Franquicias reunió a un centenar de empresarios e interesados en el tema, de toda la región. (Cenaf para EF)

Este panorama plantea una oportunidad de negocios creciente, que el expositor calculó en la generación de 400 franquicias centroamericanas durante los próximos cinco años, responsables por 200.000 empleos directos y al menos 100.000 empleos indirectos.

Para ser parte de ese crecimiento, los empresarios regionales deben asesorarse, encontrar nichos de mercado y apuntar a la creación de nuevos profesionales, especializados en el tema.

"Como parte de nuestro trabajo de promoción, hemos querido reunir a los más reconocidos profesionales en la materia, para que a través de su conocimiento y experiencia puedan brindar las herramientas necesarias a los empresarios e interesados en desarrollar este tipo de negocios", afirmó Karol Fallas, directora ejecutiva del Centro Nacional de Franquicias, organizador de la actividad.

La cumbre contó con cuatro exposiciones, incluido el caso de éxito de Beleki donitas y café, empresa mexicana que obtuvo el premio como Mejor franquiciatario de 2013 en diciembre anterior, en la III edición del Best Franchisee of the World 2013, realizada en Italia, compitiendo contra más de 3.200 franquicias de 12 países.