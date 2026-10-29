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Vuelo entre San José y Frankfurt tendrá un cambio de aerolínea: vea los detalles

El cambio se realizará a partir del próximo año

Por Brandon Flores

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La conexión aérea entre Costa Rica y Frankfurt tendrá cambios en su operación. Mientras Lufthansa amplía sus vuelos para la temporada de invierno 2026/2027, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció una transición que modificará la aerolínea encargada del servicio y la distribución de los recorridos.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.