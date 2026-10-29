Vuelo entre San José y Frankfurt tendrá un cambio de aerolínea: vea los detalles

La conexión aérea entre Costa Rica y Frankfurt tendrá cambios en su operación. Mientras Lufthansa amplía sus vuelos para la temporada de invierno 2026/2027, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció una transición que modificará la aerolínea encargada del servicio y la distribución de los recorridos.

El ajuste es resultado de negociaciones que, según el ICT, comenzaron hace poco más de un año. La institución busca mantener y ampliar la conectividad con Alemania, actualmente el principal mercado europeo emisor de turistas hacia Costa Rica.

La transición no supone la desaparición de la ruta, pero sí diferencias que los pasajeros deberán considerar al elegir sus vuelos.

¿Quién asumirá la conexión?

Según el ICT, Discover Airlines sustituirá a Lufthansa en la operación entre Frankfurt y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a partir del 14 de diciembre de 2027.

Discover pertenece al grupo Lufthansa y se especializa en destinos vacacionales. Para el Instituto, ese enfoque se ajusta a la oferta turística costarricense.

El plan contempla pasar de cinco a seis frecuencias semanales, con aviones Airbus A350-900. Sin embargo, no todos los servicios tendrán el mismo recorrido: cuatro serán sin escalas entre San José y Frankfurt y dos incluirán Belice mediante una operación triangular.

El itinerario señalado por el ICT para estos últimos es San José–Belice–Frankfurt. Por tanto, el aumento de frecuencias no significa que habrá seis conexiones semanales sin escalas.

La información suministrada todavía no precisa los días ni los horarios de Discover. Según la institución, Lufthansa mantendrá sus operaciones hasta el 13 de diciembre de 2027.

¿Qué ocurre mientras llega el cambio?

Por ahora, Lufthansa refuerza su servicio hacia Costa Rica. Durante la temporada de invierno 2026/2027, la conexión con Frankfurt tendrá cinco vuelos semanales.

Además, el martes 27 de octubre llegó al Juan Santamaría un Boeing 787-9 Dreamliner con un diseño conmemorativo del centenario de la compañía. La aeronave incorpora Allegris, su nueva propuesta de cabinas en Business Class, Premium Economy y Economy.

“La incorporación de nuestra nueva experiencia de viaje, junto con el aumento a cinco vuelos semanales entre San José y Frankfurt, refleja nuestra confianza en el potencial del país”, afirmó Alejandro Arias, director de Ventas de Lufthansa Group para México y Centroamérica por medio de un comunicado de prensa.

Días y horarios del servicio actual

Durante la temporada de invierno 2026/2027, los vuelos de Lufthansa operarán los martes, jueves, viernes, sábados y domingos.

El vuelo LH518 saldrá de Frankfurt a las 2 p. m. y llegará a San José a las 7:15 p. m. El regreso, identificado como LH519, partirá del Juan Santamaría a las 9 p. m. y aterrizará en Frankfurt a las 2:35 p. m. del día siguiente.

Todos los horarios corresponden a la hora local de cada aeropuerto y están sujetos a cambios. Estos no son los horarios de la futura operación de Discover.

Según las cifras del ICT incluidas en el comunicado, entre enero y septiembre de 2026 Costa Rica registró el ingreso de 54.794 viajeros alemanes, un crecimiento del 8,1% frente al mismo período del año anterior.

Además de atender ese mercado, Frankfurt funciona como un punto de conexión para quienes continúan hacia otros destinos de Europa, Oriente Medio y Asia.