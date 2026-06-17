Wilder Eusse Osorio, empresario y dirigente deportivo, detenido para extradición por presunto narcotráfico a Estados Unidos

Wilder Eusse Osorio, empresario y presidente del club de fútbol Municipal Liberia, fue detenido este 17 de junio como parte de un proceso para extraditarlo a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Este miércoles, la Fiscalía indicó que a este hombre se le conoce con los alias de “El Soldado” y “El Tío”.

“El requerido es solicitado para ser juzgado en ese país por presuntos delitos de narcotráfico. De acuerdo con la información remitida por las autoridades estadounidenses, en su contra existe una acusación formal presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas”, se indicó.

“La acusación le atribuye dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense. Como parte de ese proceso, el mismo 10 de junio de 2026 dicho tribunal emitió una orden de arresto en su contra”, añadieron las autoridades.

Eusse estaría vinculado con una organización de narcotráfico que operaba en el continente americano y que presuntamente era responsable de importar cocaína a Estados Unidos.

Wilder Eusse Osorio, presidente del club Municipal Liberia, enfrenta una orden de arresto emitida por un tribunal de Texas, Estados Unidos. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Perfil empresarial y trayectoria

Un perfil elaborado por Teletica destaca que Eusse es empresario y dueño del “Grupo Eusse”, un conglomerado que opera al menos cuatro gasolineras ubicadas en Naranjo, Guápiles y Barranca, además de otros negocios asociados.

Diversas crónicas deportivas y comunicados del club lo describen como el principal financista del Municipal Liberia, donde asumió la presidencia tras un acuerdo de administración que permitió al grupo inversor ligado a Eusse tomar las riendas de la institución.

En el ámbito futbolístico, la Asociación Deportiva Municipal Liberia ha subrayado que bajo la gestión de Eusse el club ha experimentado crecimiento deportivo y organizacional, calificando su trabajo como “impecable” y destacando su “responsabilidad, compromiso y apego a la legalidad”.

El nombre de Eusse ya aparecía mencionado en el expediente penal del llamado “Caso Lusso”, una investigación de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ sobre una presunta estructura de legitimación de capitales ligada al narcotráfico internacional.

Aunque el documento judicial lo califica como “persona conocida policialmente” y señala que está “ligado a investigaciones de tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales”, Eusse no figuraba como imputado formal ni enfrentaba medidas cautelares por esa causa.

Además, en el pasado Eusse ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas por el “Caso Lusso”.

Eusse será presentado al Tribunal Penal de San José para continuar con el trámite, informaron las autoridades.