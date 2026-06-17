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Wilder Eusse Osorio, empresario y dirigente deportivo, detenido para extradición por presunto narcotráfico a Estados Unidos

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Por Redacción EF

Wilder Eusse Osorio, empresario y presidente del club de fútbol Municipal Liberia, fue detenido este 17 de junio como parte de un proceso para extraditarlo a Estados Unidos por presunto narcotráfico.








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Wilder Eusse Osorio
Redacción EF

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