Opinión

Aspectos a considerar en el cierre fiscal

Opinión | El cierre fiscal 2025 exige una gestión profesional, preventiva y adaptada a la transformación digital tributaria costarricense.

EscucharEscuchar
Por Mario Hidalgo

El cierre fiscal en Costa Rica presenta características inéditas y exige una atención especial a las recientes reformas legislativas, a las nuevas obligaciones tecnológicas y a criterios de fiscalización más rigurosos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.