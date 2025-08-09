Opinión

La auditoría externa y el comité de auditoría en la gestión del riesgo

Opinión | “La sinergia entre auditoría externa y comité de auditoría es clave para la excelencia en la gestión del riesgo.”

Por Guillermo Varela

Mientras el auditor externo es el profesional independiente encargado de evaluar la razonabilidad de los estados financieros y los controles internos, el comité de auditoría (un comité del consejo de administración) supervisa todo el proceso de reporte financiero y la gestión de riesgos en la empresa.








