¿Cómo participar del crecimiento de los mercados sin comprometer la estabilidad de los portafolios?

¿Es posible invertir en los mercados y a la vez proteger el capital inicial? Las notas estructuradas ofrecen una potente solución para la gestión institucional. Descubra en este artículo cómo funcionan estos instrumentos que permiten participar del crecimiento global, asegurando la devolución total de la inversión.

Por Malberth Cerdas Herrera

En los últimos años, los gestores de fondos de pensiones, aseguradoras y otras entidades institucionales enfrentan un dilema permanente: ¿cómo participar del crecimiento de los mercados sin comprometer la estabilidad de los portafolios? La respuesta no está en las fórmulas mágicas ni en la rotación ciega de activos, sino en el diseño prudente de vehículos que conjuguen protección y diversificación. En este contexto, las notas estructuradas con principal protegido resurgen como instrumentos financieros especialmente útiles para la gestión de inversiones de largo plazo.








